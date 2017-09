Revelan video de Chester Bennington 36 horas antes de su suicidio

Una vez más, la viuda de Chester Bennington sacó a la luz material inédito del vocalista de Linkin Park previo a su muerte.

Esta vez, Talinda publicó un video casero en su cuenta de Twitter donde se puede ver a su esposo compartiendo junto a su familia.

"Mi próximo tuit es el más personal que he hecho. Muestro esto para que sepas que la depresión no tiene cara o forma”, escribió en un mensaje previo.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017