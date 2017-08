Exesposa de Chester Bennington se despide del cantante con una conmovedora carta

La exesposa de Chester Bennington, Samantha, se pronunció a casi dos semanas de haber fallecido el vocalista de Linkin Park.

La mujer que estuvo casada con el cantante de 1996 hasta 2005, publicó una carta en su cuenta de Facebook en la que expresaba su pérdida, junto a Draven, le hijo que tuvo con Chester.

“Las palabras no pueden explicar la devastadora pérdida que mi hijo y yo, junto con el resto de nuestras familias, sentimos por la reciente muerte de mi ex esposo y padre de mi hijo. Rezo para que esté en paz y no sufra más”.