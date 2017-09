Confiesan la supuesta verdad detrás del coqueto tuit de Maluma a Belinda

La semana pasada, Maluma usó su cuenta oficial de Twitter para enviarle un coqueto mensaje a Belinda ahora que está soltera.

Y no pasó mucho tiempo para que la mexicana respondiera el tuit con un simple “hola”, acompañado de un emoji de carita feliz.

Sin embargo, momentos después se arrepintió y lo borró, dándole únicamente retuit al mensaje del colombiano.

Pero ahora, la tía de Maluma, Yudi Arias, aseguró que su sobrino no envió ese tuit a la cantante. En una entrevista con el programa “Ventaneando”, la instructora fitness señaló:

“Pero es que le robaron la cuenta, ustedes porque no saben pues, se la hackearon. Como lo conozco tanto, se me hizo tan extraño. Yo sé que no escribiría algo así”.

“Él es muy tranquilo con eso, no le importa porque sabe que no es real”, añadió especificando sobre los múltiples rumores que vinculan al colombiano con varias guapas mujeres en todo el mundo.

Mientras tanto, Belinda concedió una entrevista a la revista Vanity Fair donde habló de un posible romance con Maluma.

"Ups, no me emociona, la verdad ya estoy acostumbrada a que me busquen muchos pretendientes cuando estoy soltera. Él me cae bien y todo, pero normal, o sea tampoco, no pasa nada. Es un chavo buena onda pero hasta ahí".