Tras romper con Criss Angel, Maluma coquetea con Belinda y así respondió la cantante

Desde que Belinda se declaró soltera, el atleta olímpico Rommel Pacheco no es el único que está coqueteando con la cantante.

Esta vez, fue el mismo Maluma quién le envió un seductor mensaje a la mexicana.

A través de sus redes sociales, el colombiano escribió:

Y no pasó mucho tiempo para que Belinda respondiera el tuit con un simple “hola”, acompañado de un emoji de carita feliz.

Sin embargo, momentos después se arrepintió y lo borró, dándole únicamente retuit al mensaje del colombiano.

Esta pequeña conversación entre los cantantes enloqueció a sus seguidores y las reacciones no se hicieron esperar:

El ilusionista le envió un mensaje al nuevo pretendiente de la cantante: “Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras”, escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a una nota de Publinews donde se daba a conocer que el atleta olímpico Rommel Pacheco tiene puesto sus ojos en la artista.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017