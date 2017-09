El mensaje que Mia Khalifa envió al “Canelo” antes de su pelea

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, mejor conocido como “Triple G”, se vieron finalmente las caras el sábado por la noche en el T-Mobile Arena, de Las Vegas.

Ambos boxeadores protagonizaron una reñida y entretenida pelea que terminó en un empate, dejando al público con un agridulce sabor de boca.

Con la decisión, el kazajo Golovkin conservó sus cinturones del Consejos Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en los pesos medianos, y mantuvo su invicto quedando con balance de 37-0-1.

Lee también: Golovkin le presume a "el Canelo" que sigue siendo el campeón

“Canelo”, por su parte, encajó el segundo empate de su carrera y quedó con una marca de 49-1-2.

Previo a la esperada pelea, deportistas y celebridades manifestaron su expectativa con mensajes en las redes sociales. Uno de los que más llamó la atención fue el de la estrella del cine para adultos, Mia Khalifa, quien dejó clara su preferencia por el boxeador mexicano.

I'm such a sucker for a man in Under Armor 😏 VAMOS @canelo!! 🇲🇽♥️👊🏼 #CaneloGGG #TeamCanelo pic.twitter.com/G6ro8F9hLQ

— Mia Khalifa (@miakhalifa) September 17, 2017