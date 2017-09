Golovkin le presume a "el Canelo" que sigue siendo el campeón

Saúl "el Canelo" Álvarez terminó al borde del llanto y muy molesto después de su dramática pelea contra Genaddy Golovkin. Sus seguidores le cantaron "Volver volver".

Por decisión de los jueces el espectacular combate entre el mexicano "el Canelo" Álvarez y el kazajo Golovkin fue un empate en el T-Mobile Arena.

"Terminó no como pensaba o decía, no me sorprendió nada. Gané 7 u 8 rounds de la pelea fácilmente", expresó "el Canelo" al final del combate. Pero su rostro de descontento decía muchas cosas, la insatisfacción por no haber ganado fue más que evidente.