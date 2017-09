Belinda no se queda callada y responde ante las críticas de su exnovio Criss Angel

Belinda ha estado bajo la luz pública desde su ruptura con Criss Angel. Su separación ha causado conmoción, especialmente después de que el ilusionista utilizara sus redes sociales para asegurar que su exnovia es una “mentirosa e interesada”.

La actriz y cantante reapareció la noche del miércoles en un evento de moda y fue rodeada por los paparazzi y medios de comunicación, quienes rápidamente le preguntaron su opinión acerca de los comentarios negativos de Angel. Además, la joven ha recibido varios mensajes de parte de artistas y deportistas que al parecer están muy interesados en ella ahora que esta soltera.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017