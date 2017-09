Por una nota de Publinews, Criss Angel deja en evidencia “las mentiras“ de Belinda

Hace más de un mes comenzaron los rumores de la ruptura de Belinda y Criss Angel.

Fue la misma cantante la que reveló la verdad y confirmó la noticia por medio de su cuenta de Twitter.

La estrella mexicana usó la misma red social para aclarar que no está saliendo con nadie y que se refugia en su familia.

Con el tuit que publicó la intérprete, el atleta olímpico Rommel Pacheco puso sus ojos en la bella rubia.

El mexicano aprovechó el mensaje para responderle de una forma muy insinuante:

Después de que saliera a la luz esta mañana que Pacheco había coqueteado con ella en redes sociales, el ilusionista respondió.

Criss compartió una nota que realizó Publinews con un fuerte e indirecto mensaje a la cantante. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar.

“Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras”.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) 13 de septiembre de 2017