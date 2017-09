La confesión de Kylie Jenner sobre sus voluptuosos labios podría afectar su línea de maquillaje

En uno de los capítulos más recientes de “Life of Kylie”, la joven empresaria hizo una confesión que podría afectar las ventas de su línea de maquillaje.

Antes de iniciar con el gran imperio de cosméticos que ahora tiene, Kylie Jenner no se sentía a gusto con el grosor de sus labios durante su adolescencia.

Y, de un día para otro, la estrella de televisión apareció en público con unos prominentes y carnosos labios.

Pero antes de que aceptara lo que estaba sucediendo, la menor del clan Kardashian dijo que todo se trataba de la forma en que se aplicaba el labial para crear una ilusión óptica.

En una de las visitas a su terapeuta, la cual fue documentada para su reality show, Kylie confesó que, después de su primer beso, el chico le dijo que sus labios eran demasiado delgados.

"Fue en uno de mis primeros besos y el chico me dijo 'No creo que seas buena besando porque tienes labios muy pequeños'. Tenía 15 años y me sentía muy insegura por culpa de mi boca”. Esta fue una de las principales razones por las que decidió hacer algo al respecto.

"No me sentía guapa o deseable. Deseaba muchísimo tener unos labios más voluptuosos. Me delineaba los labios con perfiladores por fuera para crear la ilusión de que eran más grandes, pero al final me dije: 'Esto del perfilador no funciona', y acabé arreglándome los labios", añadió.

¿Afectará su marca?

Aunque ya había hablado sobre las infiltraciones que se realizó, nunca había dado tantos detalles sobre esta decisión.

Sin embargo, cuando lanzó su marca “Kylie Cosmetics” en el 2015, la estrella de televisión lo hizo con la promesa de que estos productos y una aplicación correcta de los mismos tendría como resultado los mismos labios carnosos que ella sin tener que pasar por el quirófano, a pesar de que en realidad tenía implantes.

Hasta el momento, la línea de labiales y delineadores de Kylie Jenner se ha convertido en todo un éxito mundial, pero podría verse afectada después de la confesión que hizo la joven empresaria.