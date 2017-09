¿Cuál es la historia detrás de la canción "Ni un centavo" de Malacates?

La banda guatemalteca Malacates Trébol Shop, que este 2017 celebra sus 20 años de existencia, ha compartido la historia de su éxito "Ni un centavo", así como algunas anécdotas y otras historias de la banda, que posiblemente no muchos conocían.

Todo comienza con una historia que Francisco Páez (vocalista de la banda) vivió un fin de semana, en la cual también se involucraban una mujer y un exintegrante de Malacates.

Un día, Juan Luis Lopera "Piolly" (exintegrante de Bohemia Suburbana) llama a Páez para mostrarle un "círculo armónico" que había realizado en la guitarra, el cual habría rechazado Giovanni Pinzón (vocalista de Bohemia Suburbana) debido a que "lo sentía muy complicado para cantar encima".

En medio de algunas cervezas, empezamos a compartir cómo nos había ido el fin de semana y yo le confesé (a Piolly) varios problemas que tuve con un excompañero de Malacates por una mujer que yo siempre quise conocer (de hecho ya tenía un pequeño gran "crush" con ella) pero que ella no sabía de mi existencia. Este excompañero me había ofrecido llevarme a una fiesta donde finalmente me la presentaría, pero en vez de eso, aprovechó a llevarla a Antigua Guatemala e intentó algo más con ella", indica la publicación del sitio web de Malacates.