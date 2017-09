Al borde de las lágrimas, Anahí muestra los daños del terremoto en Chiapas

Después del terremoto que afectó gran parte de México y Centroamérica, Anahí acompañó a su esposo, el gobernador de Chiapas, Mauel Velasco, a evaluar los daños en el área.

Desde el municipio de Cintalapa, la cantante realizó una transmisión en vivo a través de su página oficial de Facebook para mostrar cómo fueron afectadas las viviendas y pedir ayuda a todos sus seguidores.

La exRBD también utilizó sus demás redes sociales para compartir cuentas bancarias y datos de centros de acopio para solicitar donaciones en beneficio de las familias damnificadas y cubrir sus necesidades básicas después de haber perdido sus propiedades el pasado jueves.

“Aquí estoy muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada, lo que me importa ahora es ayudar a la gente, yo sé que ustedes quieren que cante, yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos, estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa, ahorita lo que importa es la gente, la vida humana”, dijo la cantante durante la transmisión en vivo.