Con un diminuto vestido, Gaby Asturias imitó a Ariana Grande

Parodia – Ariana Grande / Problem 🤗🤗🤗🤗 Tuve que contratar a mis otras yo para hacer el elenco de baile jajajajaa #amoloquehago si no coincide la voz es porque se aceleró un poco la canción por el tema de los derechos de autor. Vestuario hecho por mí Edición @edison_sunun

