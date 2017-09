Taylor Swift sorprende incursionando en rap con su nueva canción

Después de un controversial regreso con indirectas a varios de sus detractores, Taylor Swift esperó muy poco para lanzar su segundo sencillo “Ready For It”.

Tan solo una semana después de que saliera el video oficial de “Look What You Made Me Do”, la artista subió a sus plataformas el audio de su nueva producción.

Este sábado por la noche, la cantante eligió un partido universitario entre Alabama y Florida para mostrar un fragmento de la canción.

Con un clip de un minuto, durante el preshow, se mostraron a los dos equipos corriendo al campo de juego mientras sonaba el tema de fondo.

Are you #readyforit?

No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL

— ESPN (@espn) September 3, 2017