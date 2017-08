Kim Kardashian y Kanye West responden a las indirectas en la nueva canción de Taylor Swift

Desde antes que saliera la nueva canción de Taylor Swift, “Look What You Made Me Do”, ya se rumoraba de una posible mención a sus detractores.

Y ahora el video oficial fue estrenado, muchos consideran que la cantante retomó su pelea con Kim Kardashian y Kanye West.

Muchos aseguran que la pareja se siente aludida al tema de su nuevo disco “Reputation”.

¡Pero pareciera ser todo lo contrario! Una fuente cercana a los West Kardashian aseguró para la revista People que ya no están interesados en la música de la artista.

“De hecho consideran patético que siga con un asunto que ya es historia. No piensan darle ni a ella ni a su música atención alguna. Tienen cosas más importantes en las que centrarse, como su familia”, señaló.

La gran pelea

Todo inició en el 2009, cuando West subió al escenario y le arrebató el micrófono a Taylor cuando estaba dando su discurso por haber ganado el premio a Mejor Video Musical en los MTV VMAs.

via GIPHY

El punto máximo de la enemistad fue cuando el rapero lanzó la canción “Famous” donde dijo que él había tenido sexo con Taylor y que él la hizo famosa.

Aunque la joven cantante aseguró que ella no tenía conocimiento previo de lo que diría la letra de esa canción, después Kim se aseguró de desmentirlo.

La socialité publicó un video donde Kanye y Swift están hablando previo a estrenarse la canción y la cantante le da su aprobación sobre lo que dice de ella en el tema musical.