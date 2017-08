Revelan detalles de cómo murió la doble de “Domino” en “Deadpool 2”

La agencia de seguridad laboral de Columbia Británica publicó el primer informe oficial sobre la muerte de una motociclista durante el rodaje de “Deadpool 2” en Vancouver.

El reporte de WorkSafeBC confirma las versiones de los testigos del accidente ocurrido el lunes durante la filmación de la segunda película del popular superhéroe Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds.

Señala que la motociclista SJ Harris había ensayado una acrobacia que involucraba conducir la motocicleta fuera de las puertas abiertas de un edificio, por un bloque de concreto y sobre una rampa construida sobre tres escaleras después de lo cual debía detener la motocicleta.

Durante la primera grabación de la escena Harris siguió conduciendo más allá del punto de parada y sobre una segunda rampa al otro lado de la calle.

La motocicleta chocó contra la curva de una acera de concreto, Harris salió disparada y se impactó contra una ventana de vidrio laminado.

La motociclista SJ Harris era la doble de la actriz Zazie Beetz, quien interpreta a “Domino” en la secuela de Deadpool.

Este accidente sucedió durante las grabaciones en Vancouver, Canadá. La doble de escenas peligrosas fue declarada muerta en el lugar de la filmación.

