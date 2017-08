Muere actor de Deadpool 2 durante el rodaje de una peligrosa escena

Una actriz que rodaba una escena en Canadá, como doble de la película Deadpool 2, murió hoy cuando perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra el pavimento.

La Policía de Vancouver indicó en su cuenta de Twitter que la especialista murió en el lugar donde se filmaba la secuela del largometraje.

La fallecida no ha sido identificada, pero era el doble de la actriz Zazie Beetz, que en la película da vida al personaje Domino.

ALS ambulance just left – no lights/siren – 45 min after injured rider was put in back. U/c if actress or stunt double #DeadPool2 @GlobalBC pic.twitter.com/TJzyqmu0LP

— Jordan Armstrong (@jarmstrongbc) 14 de agosto de 2017