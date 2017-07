Ryan Reynolds revela imagen de Zazie Beetz como Domino en Deadpool 2

Poco a poco comienzan a revelar los detalles de la segunda entrega de Deadpool y hoy su protagonista publicó la primera imagen oficial.

Ryan Reynolds se ha encargado durante los últimos meses de compartir fotos a través de su cuenta de Twitter.

Este lunes, el actor reveló el primer vistazo de Zazie Beetz como la mutante Domino.

Some people just know how to work a red carpet. #Domino #DeadPool2 pic.twitter.com/llCc8JfKT6

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31 de julio de 2017