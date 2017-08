Aumentan los rumores de romance entre Katy Perry y Robert Pattinson tras salir a cenar

El pasado sábado, Katy Perry y Robert Pattinson fueron vistos en el restaurante WeHo del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles.

Ambos estaban sentados a la par, disfrutando de una cena y las fotografías desataron nuevamente los rumores de romance entre los artistas.

Según algunos medios internacionales, la pareja lucía “súper cariñosa”, aunque las imágenes no muestran esa “velada romántica”. Incluso, ellos no eran los únicos que compartían en la misma mesa.

Katy Perry está totalmente soltera y disfrutando de esta etapa de su vida después de haberse separado de Orlando Bloom a principios de marzo de este año.

Sin embargo, se sabe que Robert Pattinson aún mantiene su compromiso con la cantante británica Tahliah Debrett Barnett, mejor conocida como FKA Twigs.

La amistad entre la cantante y el actor inició aproximadamente hace dos años, cuando ella terminó con John Mayer y él con Kristen Stewart.

Desde entonces, han sido vinculados amorosamente en varias ocasiones aumentando los rumores de que entre las estrellas existe algo más que una simple amistad.

Este jueves se anunció que la conductora de los premios MTV Video Music Awards 2017 será Katy Perry.

El próximo domingo 27 de agosto, la cantante se adueñará del escenario al abrir el show con una presentación en vivo.

Otros de los artistas más esperados que estarán cantando en vivo son Miley Cyrus, Fifth Harmony, Lorde y Ed Sheeran.

Can’t wait to share the stage with all these amazing artists on 8/27 🎤🎶👩🏻‍🚀 #VMA pic.twitter.com/WcbQJ5GEsy

— KATY PERRY (@katyperry) August 7, 2017