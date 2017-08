Acusan a Jennifer Lawrence de ser la culpable del divorcio entre Chris Pratt y Anna Faris

Este domingo por la noche, Chris Pratt y Anna Faris dieron a conocer que su matrimonio de 8 años había llegado a su final.

Los actores pidieron respeto y privacidad, pero los fanáticos quedaron tan sorprendidos ante la separación sin explicación alguna que hasta han señalado a Jennifer Lawrence como la culpable del divorcio.

En ocasiones pasadas, tanto Lawrence como Pratt negaron una supuesta relación a raíz de la película “Passengers”.

Sin embargo, esto no ha evitado que algunas personas acusen a la ganadora del Oscar como la responsable de esto. En redes sociales se pueden leer comentarios como:

Además, actualmente la ganadora del Oscar mantiene una relación muy seria con el director de “Black Swan”, Darren Aronofsky, con quien ha salido desde septiembre del año pasado.

Incluso, aseguran que la pareja podría llegar al altar en un futuro cercano; y una fuente cercana a la pareja aseguró que “Jennifer está muy unida a Darren. No hay manera de que esté con Chris”.

Después de que los actores fueran vinculados amorosamente por protagonizar un romance en la pantalla grande, Jennifer confesó que los rumores la habían afectado demasiado:

“Me hicieron sentir muy insegura. Chris y yo hablamos mucho de eso. Nos cuesta mucho trabajo aceptar algunas cosas que conlleva ser una pareja de la farándula. Recuerdo haberme sentido lastimada de tal manera que me molestaba. No quería aceptar que un chisme me hubiera afectado tanto”.