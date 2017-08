“Diana en primera persona”, los audios inéditos donde la princesa confiesa el infierno que vivió

En 1991, dentro del palacio de Kensington en Londres, Diana participó en una serie de entrevistas secretas grabadas con su permiso por un allegado en representación del periodista Andrew Morton para el libro sobre la vida de Lady Di.

Este texto pretendía revelar cómo era realmente la vida de la mujer más fotografiada del mundo. El público ignoraba que el matrimonio de Diana, Princesa de Gales, con S.A.R. Príncipe de Gales estaba en crisis.

National Geographic Documentary Films estrenará la entrega “Diana en primera persona” este lunes 7 de agosto a las 19:00 horas.

Una combinaciones de metrajes de archivo y fotografías revelarán lo que la Princesa de Gales pensaba y sentía en un momento muy específico de su vida, narrado en primera persona por la misma Lady Di.

Publinews habló con el aclamado director de esta producción, Tom Jennings, sobre el documental que brinda un viaje emocional de la princesa desde su infancia hasta su relación con el Príncipe de Gales y su vida pública.

¿Por qué crees que las personas están tan interesadas en ella?

Es por lo que representa ella, es una princesa, y las mismas personas la reconocían como tal. También representa los sueños de la juventud, las aspiraciones que muchas personas tienen al crecer: “ser princesas y vivir felices para siempre”. En mi experiencia, las personas con las que he trabajado se han dado cuenta que ella es algo más y cuando ella murió nadie quería dejar ir ese sueño. Ella trató de ser el tipo de persona que todos admiraran.

¿Cómo lograron hacer este documental?

No fue fácil, fue todo un proceso que desarrollamos empezando por “¿Cuál es la principal historia de Diana? ¿La que todo el mundo conoce, que se casó, sus hijos?”. Teníamos una gran historia, basado en lo que todos conocen para que las personas no sientan que se pierden nada. Y de ahí se puso difícil cada momento que ella contaba nuevas partes de las historias tradicionales y nosotros teníamos que ponerlas nuevamente en orden cronológico, sin dejar ir o hacer que las personas perdieran como el punto de las historias tradicionales que ya conocían. Buscamos por reportajes y entrevistas de ese tiempo, y la última parte del rompecabezas era de lo que hablaba y lo que demostraba que era clave porque eran escenas de su vida que nosotros tratábamos donde ella contaba una buena historia o que fuera crucial.

¿Qué crees que la gente sentirá al escuchar su voz en los audios?

Mi esperanza como cineasta es que la gente la entienda mejor como persona y no como el icono que es. Ella tenía 20 años, estaba embarazada y era una princesa, pero es un ser humano también. Cuando las personas escuchen su voz, sentirán que es como que tomaran café con ella, porque los audios son tan naturales como hablarles a un amigo. Todo es muy real, su tono, sus palabras y las imágenes de esa época. Entenderán mejor su dolor.

¿Tuviste comunicación con la familia real para el documental?

No, no necesitamos mayor información ya que pudimos conseguir un montón de información por aparte porque habían datos entre todos los medios, fue una de las personas mas importantes del mundo. Están al tanto de que este documental se estaba haciendo, pero no tuvimos comunicación ni se les pidió nada. No se si lo verán, pero me gustaría que supieran que esto se hizo cuadro por cuadro para tratarla de representar lo mejor posible. Se les hará una carta de agradecimiento por parte del canal, pero únicamente.

¿Puedes imaginarte cómo lidiaría con las redes sociales en este tiempo?

No sé la verdad, hay un momento en el documental y ella esta teniendo demasiada atención y no le gusta. En un momento del documental, ella describe que le gusta ver correr el agua, piensa y dice “¿cómo puedo manejar toda esta atención?”. Y ahí es donde decide que la mejor manera para manejar esta atención es dirigirla a dar a conocer los puntos que ella quería dar atención y se une a las causas de VIH y otras organizaciones para usar los medios de manera positiva. Así que creo que ella usaría las redes sociales para promover las cosas en las que ella realmente cree y promover cosas buenas.

¿Este documental tendrá algún impacto en la historia como la conocemos?

Me gustaría creer que si, me gustaría creer que lo hicimos desde el punto de vista de Diana, que hicimos lo mejor posible para dar su versión. En 10 o 20, años si alguien ve el documental se sentirá de la misma forma porque es como una máquina de tiempo, de cómo ella narra todo desde esa época y nosotros encontrando las imágenes, sentirás las mismas emociones, entenderás cómo era ella. Nos dará un mejor entendimiento de ella y el mundo que formó.