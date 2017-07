El vídeo íntimo de la princesa Diana que hace temblar a la reina Isabel II

El 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de la princesa Diana. Dos décadas después, siguen apareciendo declaraciones de la mujer que se convirtió en un ícono del pueblo inglés.

El documental “Diana: In Her Own Words”, que será transmitido por la “BBC”, tendrá varias de las más reveladoras confesiones que se han hecho públicas de la trágica muerte.

El hecho de sentarse ante una cámara era la forma de desahogo que encontró Diana para aprender hablar en público. En dicho documental se escucharán las grabaciones que hizo Diana con su profesor de dicción entre 1992 y 1993.

En una de las sesiones, Diana le contó cómo fue su primera noche romántica con el monarca: “Estábamos sentados en un fardo de paja en una barbacoa… con lo que saltó sobre mí y comenzó a besarme”.

Pero había un tema que predominaba en las conversaciones que tenía con su profesor, y era la infidelidad de su esposo con Camilla Parker-Bowles: “Recuerdo haberle dicho a mi esposo: ‘¿Por qué? ¿Por qué esta señora?” Y él dijo: “Bueno, me niego a ser el único príncipe de Gales que nunca tuvo una amante”.

Esa confesión, unida al hecho de tener que fingir que era feliz de cara al público, le llevó a pedir ayuda a la reina Isabel II: “Así que fui a la reina y le dije: ‘No sé que debo hacer’. Ella respondió: ‘No sé qué debes hacer’. Y eso fue todo. Esa fue su ayuda”.

Pero el amor clandestino también llegó a la vida de Diana cuando se enamoró de Barry Mannakee, un oficial en el pelotón de la protección real que murió más adelante en un accidente de moto. Lady Di señaló directamente a la Familia Real del terrible desenlace de su conquista.