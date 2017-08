VIDEO. Pamela Paz interpreta a Selena Quintanilla y deja en shock a sus seguidores

✨ Este año estoy cumpliendo 20 años de hacer teatro y gracias a Dios pude celebrarlo estando en el musical "El Chico del Apartamento 512" 💛 Donde me dieron la oportunidad de ser parte del pequeño tributo a Selena Quintanilla! 💃🏻✨Usar su vestuario, su estilo de peinado y su voz para lograr imitarla me hizo disfrutar cada segundo en las tablas!! ❤️. . Gracias @maritofotografia por estos videítos! 💕😊

A post shared by Pamela Paz (@pamelapaz_) on Jul 26, 2017 at 7:43pm PDT