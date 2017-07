El regreso de Daniel Craig en la nueva película de James Bond es “casi un hecho”

La próxima entrega de James Bond fue anunciada para el 8 de noviembre del 2019. La productora MGM anunció que la vigésimo quinta película del agente 007 se prepara para ver la luz en dos años.

La historia estará a cargo una vez más de los escritores Neal Purvis y Robert Wade, quienes hicieron el libreto de las últimas seis filmografías.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. pic.twitter.com/6HnaDnfruK

— James Bond (@007) July 24, 2017