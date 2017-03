Irán censuró el escote de Charlize Theron durante los Oscar por “mostrar mucha piel”

بهترین جایزه ی سانسور می رسد به تیم فتوشاپ خبرگزاری ایلنا که دست بردند در گریبان انوشه انصاری و اجراکنندگان مراسم اسکار و حسابی با حجاب شان کردند. این حجم از بلاهت در سانسور خنده دار و گریه آور است. کار زشت را هر جا که دیدیدم محکوم کنیم. دیوار و سانسور در همه جای دنیا محکوم است. جامعه ی مدنی آمریکا با صدای بلند به سانسور و دیوار اعتراض می کند ما نیز مصلحت اندیشی نکنیم و به کسانی را که با این سانسور زشت خو کرده اند هم یادآوری کنیم که آبروی ایران را شما می برید نت کسانی که مخالف سانسور و دیوار هستند.

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Feb 27, 2017 at 7:59am PST