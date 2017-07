Laura Bozzo rompe en llanto al hablar de la ruptura con Cristian Zuárez

Sin dudas, Laura Bozzo está pasando por un momento muy difícil al protagonizar una escandalosa ruptura con Cristian Zuárez después de que este le fuera supuestamente infiel.

La peruana rompió en llanto durante una llamada en vivo al programa “Tengo algo que decirte”, donde estaba presente el hermano de su expareja, Jesús Zuárez.

“A mí me duele terriblemente tener que escuchar estas cosas en televisión. No me parece que digan que yo he maltratado cuando toda mi vida lo único que he hecho es… usted no se acuerda cómo conocí a Cristian Zuárez y cómo les cambié la vida a todos”, señaló la conductora con la voz quebrada.