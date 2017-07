¿Te lo perdiste? Mira el tráiler del próximo episodio de 'Game of Thrones'

Tras un largo año de espera, HBO estrenó finalmente el primer episodio de la séptima temporada de ‘Game of Thrones‘.

El nuevo capítulo de la exitosa serie llegó a nuestras pantallas el domingo y abrió varias interrogantes alrededor de la historia. Una venganza; una potencial y catastrófica alianza y el arribo de la ‘Reina de los Dragones‘ fueron algunos de los puntos más destacados.

(Te recordamos que esta nota puede tener SPOILERS, así que si no has visto este capítulo te recomendamos no seguir leyendo)

El episodio inició con la joven ‘Arya Stark‘ cobrando la vida de los aliados de ‘Walden Frey‘, en venganza por la ‘Boda Roja‘ en la que perecieron su hermano ‘Robb‘ y su madre.

Los ‘white walkers‘ (‘caminantes blancos‘) también hicieron su aparición, y aunque fue corta, no dejó de ser terrorífica. Además, en ‘Poniente‘ ya saben de su venida y una visión de ‘Bran Stark‘ antes de llegar al ‘Muro‘ los mostró como un numeroso ejército que incluye… ¡gigantes!

Foto: Captura de pantalla / Game of Thrones / HBO

Otro que vio la amenaza helada fue ‘Sandor Clegane‘, mejor conocido como ‘The Hound‘, quien ahora camina junto a la ‘Hermandad Sin Estandartes‘. ‘Thoros de Myr‘ le mostró el fuego que a la postre resultó en una revelación para el fornido mercenario.

Uno de los personajes más populares, ‘Jon Snow‘, le perdonó la vida a dos casas que en momento traicionaron al clan ‘Stark‘ y prometió gobernar ‘Winterfell‘ como lo hacía su padre. Su hermana, ‘Sansa‘, sin embargo, propuso mano dura contra los traidores.

En la ‘Ciudadela‘, el simpático y poco coordinado ‘Sam Tarley‘ sigue en su cruzada por convertirse en un maestre, y es allí donde descubre un secreto que podría hacerle frente a los ‘white walkers‘.

En ‘Kings Landing‘, un sospechoso ‘Euron Greyjoy‘ llega para hacerle un ofrecimiento romántico a la reina ‘Cersei Lannister‘ a cambio de su flota de mil barcos, aunque esta termina rechazándolo (al menos por el momento).

El episodio cerró con la emocionante llegada de ‘Daenerys Targaryen‘ a ‘Westeros‘, la fortaleza que siempre perteneció a su familia, pero que en años recientes había sido tomada por la familia ‘Baratheon‘.

Posteriormente, HBO presentó un adelanto del segundo capítulo de la temporada, en donde se puede ver a ‘Cersei‘ pidiendo la cabeza de “la hija del Rey Loco” y se escucha a la propia ‘Daenerys’ diciendo que es momento de atacar ‘Kings Landing’.

Otro detalle perturbador es la aparición de ‘Lord Baelish‘, mejor conocido como ‘Little Finger‘ siendo estrangulado por un desconocido.

Si quieres ver el tráiler completo, puedes hacerlo aquí: