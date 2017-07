Las divertidas reacciones de los fans por el regreso de 'Game of Thrones'

Desde principio a fin, los fanáticos de la exitosa serie ‘Game of Thrones‘ disfrutaron del primer episodio de la nueva temporada. Tras un agónico año de espera, personajes como ‘Jon Snow‘, ‘Arya Stark‘, ‘Cersei Lannister‘ y ‘Daenerys Targaryen‘ (entre otros) aparecieron otra vez en pantalla y el famoso intro del show sonó de nuevo en miles de hogares en todo el mundo.

El domingo la espera llegó a su fin y el capítulo se estrenó a través del canal HBO y en simultáneo por Cinemax. Apenas unas horas antes, los seguidores más acérrimos de la serie ya había sufrido un sobresalto después de que el servicio de HBO GO presentara fallas. Y aquí empezaron a surgir las primeras reacciones en las redes sociales.

HBO confirmó los problemas de conectividad y recordó a los fanáticos que el capítulo podía disfrutarse también en Cinemax.

“Debido a la gran cantidad de fans que se están preparando para el estreno de la séptima temporada de ‘Game of Thrones’, algunos usuarios de HBO GO están experimentando problemas de conectividad. Estamos trabajando para brindarle a nuestros suscriptores la mejor y más rápida solución posible“, dijo la empresa en un tuit.

Una vez solucionado el inconveniente, el episodio dio inicio y los internautas enloquecieron.

(Te recordamos que esta nota puede tener spoilers, así que si no has visto este capítulo te recomendamos no seguir leyendo)

Los primeros minutos mostraron al viejo ‘Walden Frey‘ sentado frente a sus soldados y haciendo un brindis. Pero la escena dio un giro radical cuando se descubrió que en realidad era la joven ‘Arya Stark‘ cobrando venganza por la sangrienta ‘Boda Roja‘ en la que murieron su hermano ‘Robb‘ y su madre.

No existe mejor comienzo que Arya matando a Walder Frey. #GoTS7 #GameOfThrones pic.twitter.com/TkVsSJzXba — Freddy Vilchez (@frejvilcheza) July 17, 2017

Arya Stark

El norte recuerda pic.twitter.com/0sliCNmvac — Agustín-M.V.Z (@AgusHF22) July 17, 2017

“Cuando te pregunten qué pasó, diles que el Norte recuerda. Diles que el invierno llegó a la Casa Frey“, dice ‘Arya‘ en su diálogo.

Otro de los momentos que más llamó la atención de los fanáticos fue el inesperado cameo del cantante británico Ed Sheeran. El artista aparece primero interpretando una canción junto a un grupo de soldados y más adelante intercambia algunos diálogos los personajes, entre ellos ‘Arya‘.

Nunca he visto GOT, al único que reconocí fue a #EdSheeran #GoTS7 pic.twitter.com/ftrfCg9BPz — Iván Vergara M. (@TEGOBI) July 17, 2017

Ya para ese momento, ‘Game of Thrones‘ era de lo único de lo que se hablaba en las redes sociales.

En el capítulo, ‘Sam Tarly‘, el simpático y poco coordinado amigo de ‘Jon Snow’ reapareció escondido en la Ciudadela, donde busca convertirse en un maestre. También se pudo ver un diálogo entre ‘Cersei‘ y ‘Jaime Lannister‘, así como su inquietante conversación con ‘Euron Greyjoy‘, quien dejó entrever su intención de casarse con la reina a cambio de entregarle su flota de las islas de hierro.

Otro cuya aparición generó misterio fue ‘Lord Baelish‘, o mejor conocido como ‘Little Finger‘, quien abordó a ‘Sansa Stark‘ para, al parecer, seguir en su intento de conquista, aunque sin muchos frutos.

El episodio cerró con ‘Daenerys‘, la ‘Reina de los Dragones‘, llegando a ‘Westeros‘, la fortaleza que siempre perteneció a su familia pero que en los últimos años fue tomada por el fallecido ‘Stannis Baratheon‘.

En general, el capítulo dejó satisfechos a los fanáticos, quienes aplaudieron el regreso de la serie y quedaron a la espera del segundo episodio, el cual verá la luz el próximo 23 de julio.