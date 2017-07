Los músicos famosos que aparecen en "Game of Thrones"

La serie de televisión estadounidense de HBO, Game of Thrones, lanzó el primer episodio de su séptima temporada el domingo 17 de julio. Esta ha sido conocida por tener grandes estrellas invitadas. Por ejemplo, durante la esperada última temporada, el cantante y compositor inglés Ed Sheeran aparece como soldado de Lannister. Metro destaca otros músicos famosos que se convirtieron en parte en la serie.

Dr. Feelgood (Temporada 1: Episodios 2, 9, 10 + T2: E9)

El guitarrista y compositor inglés Wilko Johnson, también conocido como John Wilkinson, quien es más conocido por ser un miembro de la banda “Dr. Feelgood”. Al principio, apareció como estrella invitada en la primera temporada y luego regresó en el papel de Ser Ilyn Payne (un mudo verdugo real de Robert Baratheon y su sucesor Joffrey) en la segunda temporada. Fue él quien mató a Eddard Stark por traición, bajo las órdenes de Joffrey.

Snow Patrol (T3: E3)

El vocalista de la banda de rock irlandesa/escocesa Gary Lightbody mostró su voz como uno de los soldados de la casa Bolton. Estaba cantando “El Oso y la Feria de la Virgen” mientras transportaba a la cautiva Brienne y Jaime a Harrenhal.

Coldplay (T3, E9)

El baterista de la banda de rock británica y vocalista Will Champion hizo una aparición en la tercera temporada de GoT durante la boda Roja. Él es uno de los músicos/asesinos contratados por Lothar Frey para el evento.

Sigur Rós (T4:E2)

La banda islandesa de post-rock de Reykjavík aparece como una banda en la boda de Joffrey Lannister con Margaery Tyrell. Ahí interpretan lo que algunos fans consideran como la canción más icónica de Game of Thrones: “The Rains of Castamere”.

Of Monsters and Men (T6: E5, 6)

La formación completa de la banda de rock/indie folk de Islandia apareció en la sexta temporada de Game of Thrones. Actúan como músicos de escenario acompañando a la obra teatral, basada en los respiraderos de la Guerra de los Cinco Reyes en Westeros, que Arya ve en Braavos.

Ed Sheeran (T7)

El cantante y compositor inglés apareció en el primer episodio de la séptima temporada. La estrella del pop retrata a un soldado de los Lannister en “Dragonstone”. Su participación fue organizada como una sorpresa para Maisie Williams, actriz inglesa que interpreta el papel de Arya Stark.

Bastille (T7: rumores)

Se rumorea que la banda indie británica hará una aparición en esta temporada como Wildlings en una escena de batalla del episodio final. Esto fue informado por primera vez por un sitio web de fans llamado “Watchers on the Wall”. Aunque no se ha confirmado oficialmente, el líder Dan Smith dijo a la revista Vogue que el grupo tenía programado para visitar el set de la serie a principios de este año.