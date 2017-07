Maluma se besa apasionadamente con una misteriosa mujer

Este jueves por la noche re realizó la entrega de los Premios Juventud donde se presentaron grandes estrellas como Maluma y J Balvin. Sin embargo, el intérprete de “Felices los 4” llamó la atención cuando le dio un apasionado beso a una misteriosa mujer.

La sexy rubia, quien pertenece a su grupo de bailarines, desató la envidia de miles de fanáticas del colombiano.

En algunas imágenes captadas antes de la presentación de Maluma se puede ver al cantante ultimando los detalles de su show, mientras se pasaba de cariñoso con la exuberante mujer.

Según medios internacionales, algunos testigos aseguran que se trata de Martha, una bailarina latina.

Sin embargo, la ardiente mujer no solo “ensayó” una vez el beso con el cantante, ¡sino hasta cinco veces!

Y, al parecer, hasta el mismo Maluma quedó sorprendido con la muestra de cariño que le dio su bailarina.

“Vaya ese final me sorprendió y sí me gustó. Vamos a repetir el final varias veces por favor hasta que salga perfecto, pero para la otra que no sea sólo así rozar los labios”, dijo entre risas el colombiano.