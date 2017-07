Filtran la primera imagen de Anastasia Steele con su vestido de novia

Good Night 😍👰💍💐💐 #christiangrey #anastasiasteele #MrGrey #MissSteel #fiftyshadesofgrey #fiftyshadesdarker #fiftyshadesfreed #teamfifty #teamdakota #teamjamie #FSG #FSD #FSF #Grey #fiftyshades #fiftyshadesmovie #fiftyshadestrilogy (Credit pic @nyadas_world) @rosy_damie_beautiful @jamie_and_dakotafansworld @dakotabiitch @flavia_luis @inbioprofumeria @dany_0479 @danielaguidera @damiedailypics @johnsonsfacts @50shadesfans.italia @50shadeshdscenes @maria.maniscalco @claritamountain @emanuelacariello @medea1989

A post shared by Valentina Alongi (@valegioia2013) on Jun 28, 2017 at 2:26pm PDT