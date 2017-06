Ex de Mane, de “Acapulco Shore”, es captado besando el cuello de otra mujer

La relación entre Mane y Jawy ha sido muy escandalosa desde que inició la cuarta temporada de “Acapulco Shore”.

Aunque la estrella de televisión decidió perdonar a su novio por los deslices que tuvo con su compañera de reality, Gaby, él se sigue divirtiendo.

En redes sociales circula un video donde Jawy aparece en una fiesta junto a otra mujer, mientras le besa el cuello y la toma por la cintura.

Se trata de Grette Durán, quien ha sido vinculada sexualmente con Maluma, Alan Pulido y Juliancito Figueroa.

El video donde aparece Jawy fue publicado por la misma Durán en su historia de Instagram. Ambos están disfrutando de una fiesta y bailan al ritmo de “Despacito”, de Luis Fonsi.

La conductora de televisión mexicana se convirtió en la envidia de todas las fans de Maluma. La joven de 28 años no solo besó al cantante colombiano, sino que, de acuerdo a su versión, también tuvo sexo con él.

En mayo del año pasado, el artista ofreció un concierto en Cancún, Quintana Roo, México y como ya es costumbre, invitó a una chica a subir al escenario, quién en esta ocasión se trató de la conductora de TV.

Después de besarla, abrazarla y cantarle al oído, medios locales especularon que se la había llevado tras bambalinas para tener sexo con ella.

Luego, fue la misma Grette Durán quien confirmó está información, aclarando que no fue detrás del escenario, sino en el hotel Hard Rock, lugar donde se hospedó el intérprete.

“Un medio local dijo que él me llevó detrás del escenario para tener sexo, pero no fue así, ahí sólo me dio un beso y me pidió mi teléfono, después me contactó y me invitó a alcanzarlo en el hotel Hard Rock de la zona hotelera, ahí fue donde tuvimos sexo”, contó al periódico mexicano “Pásala!”.