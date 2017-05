La supuesta boda entre Mane y Jawy de “Acapulco Shore” era una farsa, ¿se separaron?

LUIS ALEJANDRO MENDEZ no sabe cuándo mantener la boca cerrada 🙊 ¿Seguirá todo bien entre @mane_acashoremtv y @jawy_acashore? Entérate en el nuevo episodio de #MTVAcaShore, a las 10PM MX/CO/AR

A post shared by #MTVAcaShore (@acapulcoshore) on May 9, 2017 at 12:34pm PDT