VIDEO. Residente recuerda caso Ayotzinapa en concierto en México

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, cedió el sábado la palabra a madres de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el primer concierto de su gira internacional que dio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“A mí en algún momento me dijeron cuando yo venía para acá que no podía hablar del país porque yo no soy de acá”, dijo el músico en referencia al artículo 33 constitucional que no permite la intervención política de los extranjeros en México, mismo que ha traído problemas a otros artistas como Manu Chao y Joaquín Sabina. “Yo no voy a decir nada, ustedes tienen aquí la voz de México”, agregó antes de invitar al escenario a dos madres de estudiantes desaparecidos y una activista.