Justin Bieber no se sabe la letra de “Despacito” y así reacciona Luis Fonsi

Justin Bieber no ha podido dar una buena presentación en vivo de su versión de “Despacito”. Primero, el cantante cambió la letra de la canción cuando se encontraba en un bar. En vez de cantar “nos vamos pegando, poquito a poquito“, dijo “Nos vamos pegando, I quit smoking ciggies (dejé de fumar cigarritos)“.

Y recientemente se negó a cantar el éxito mundial en el Festival Summerburst en Estocolmo diciéndole a sus fans que no se sabía la letra.

Ante esto, Luis Fonsi fue cuestionado sobre su opinión y esto respondió en una entrevista con ABC News Radio:

“Es decir, obviamente me encantaría que… se la aprendiera. No lo culpo por no sabérsela, y creo que debemos pasársela porque no es su principal idioma. No podemos esperar que de la nada se la sepa perfectamente. Es obvio que cuando grababa la canción tenía la letra frente a él”.