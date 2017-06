FOTOS. Kim Kardashian es captada paseando "muy relajada" por Nueva York

En un look muy casual, Kim Kardashian salió a caminar por las calles de Manhattan, Nueva York. La socialité fue captada en un outfit muy deportivo y relajado: tenis blancos, un pants y una camiseta blanca.

Algo que ya es común en la estrella de televisión es que se deja ver sin sostén, ¡y esta no fue la excepción!

La Kardashian paseó este martes sin usar ropa interior, mostrando sus pezones a través del top.







Nueva York fue el nuevo destino de la Kardashian más famosa. Esto después de haber viajado a Tokyo y las Bahamas junto a sus hijos para celebrar el cumpleaños de su esposo Kanye.

Kim deja atrás la polémica de las fotos sin retoque

Hace dos meses, unas fotos del derrière de Kim Kardashian le provocaron una serie de críticas, ya que lucía muy diferente a las imágenes que ella suele compartir en sus redes sociales.

Las imágenes fueron captadas durante sus vacaciones en México.

Pero ahora, la estrella del show “Keeping Up With The Kardashian” publicó unos videos en Snapchat en los cuales presume sus curvas en un sexy bikini negro.

cheers! A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 7, 2017 at 11:58am PDT

Sin embargo, la socialité volvió a ser criticada después de mostrarse nuevamente en traje de baño. Esta vez, los usuarios de redes sociales aseguran que después de la polémica de su trasero, la Kardashian redujo su tamaño.

Varios de sus fanáticos comentaron en la publicación que Kim se habría sometido a una nueva cirugía para disminuir su atributo que más llama la atención.