Kim Kardashian responde a quienes la criticaron por su celulitis

Hace unos días, se hicieron virales imágenes del trasero de Kim Kardashian sin ser retocadas con Photoshop.

Las fotos del verdadero estado de sus atributos salieron a relucir mientras la socialité disfrutaba de unas vacaciones usando un bikini de Gucci.

Sin embargo, la más famosa del clan Kardashian respondió a quienes la criticaron por tener celulitis en su famoso trasero.

En su cuenta oficial de Twitter, la empresaria publicó el siguiente mensaje demostrando que los comentarios negativos le importan muy poco:

Oh and as for me you ask? …I'm just sitting here on the beach with my flawless body

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2017