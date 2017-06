Kim Kardashian deja atrás la polémica de las fotos sin retoque al presumir sus curvas en bikini

Unas fotos que circularon en abril pasado le han provocado repetidas críticas a la socialité.

Hace dos meses, unas fotos del derrière de Kim Kardashian le provocaron una serie de críticas, ya que lucía muy diferente a las imágenes que ella suele compartir en sus redes sociales.

Las imágenes fueron captadas durante sus vacaciones en México.

La estrella del show “Keeping Up With The Kardashian” publicó unos videos en Snapchat en los cuales presume sus curvas en un sexy bikini negro.

Ahora, ella misma compartió unos videos que buscan dejar atrás esa imagen de sus curvas, ya que su figura suele acaparar varios titulares cada mes.

West se unió a las críticas

Al parecer, el esposo de la famosa, Kanye West, también criticó esas fotografías, que dañaron la imagen de Kim.

“Kanye ha ayudado a convertir a Kim en un íconco de la moda y esas fotos, donde mostró su trasero con hoyuelos, la han hecho parecer barata, perjudicando su marca. Su comportamiento desvirtuó completamente la posición actual de Kim en la industria“, serían las palabras de West según la fuente.

Aquí las imágenes.