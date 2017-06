Fifth Harmony lanza su primer video oficial sin Camila Cabello

Después de todo el escándalo tras la salida de Camila Cabello, las Fifth Harmony regresaron a la escena musical con un nuevo video.

El primero como cuarteto oficial, Lauren Dinah, Ally y Normani estrenaron la canción “Down”, la cual marca la nueva etapa de la agrupación. Además, cuenta con la colaboración de Gucci Mane.

Our new single #DOWN ft. Gucci Mane @laflare1017 coming June Second. A post shared by Fifth Harmony (@fifthharmony) on May 30, 2017 at 8:00am PDT

Después de muchos meses de espera, los fans de Fifth Harmony pudieron ver a las cuatro integrantes en su nuevo video. “Down” es el primer sencillo que lanzan desde el éxito del último disco, ganador de múltiples platinos.

El video oficial

La ausencia de Camila Cabello parece no haber afectado para nada a las integrantes de Fifth Harmony.

El ahora cuarteto baila en el parqueo de un motel. No necesitaron más que una enérgica coreografía, seductores atuendos y un cuarto para cada una.

A pocas horas de haber sido estrenado en su cuenta oficial de YouTube, el video ya cuenta con casi medio millón de reproducciones y 90 mil likes.

Esto comprobaría que el regreso de Fifth Harmony fue muy poderoso y que el nuevo material de la agrupación fue aprobado por los fanáticos.

Camila Cabello se abre en su primer disco como solista

Después de varios meses de haber salido de Fifth Harmony, Camila Cabello lanzó su primera canción como solista el 19 de mayo, “Crying in the Club”.

Otro de los sencillos más polémicos de su disco como solista se titula “The hurting, the healing, the living” (La herida, la curación, la vida).

“’The hurting, the healing, the loving’ es la historia de mi viaje de la oscuridad hacia la luz; del tiempo en que estaba perdida al time cuando me auto encontré de nuevo”, compartió la cantante en su cuenta de Twitter.

La cantante de 20 años también anunció el nombre de otra de sus canciones canción, “I Have Wuestions”.

“Lo empecé a escribir hace un año, en el baño de un hotel durante un tour. Y estaba completamente rota durante ese tiempo”, señaló.