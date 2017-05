Confunden a Paris Jackson con una vagabunda por su desaliñado look

En los últimos días, Paris Jackson no ha lucido sus mejores atuendos. Tanto así que la ahora modelo fue confundida con una vagabunda.

La también actriz compartió con sus seguidores de Tiwtter la extraña situación que vivió en el set de un proyecto en el que está trabajando recientemente.

La hija del Rey del Pop quedó asombrada cuando una persona, la cual no quiso revelar su identidad, se le acercó para invitarla a abandonar el lugar, asumiendo que era una persona de la calle.

“Fui de las primeras personas en llegar al set, y me senté en el aparcamiento a esperar. Se me acercó un tipo y me dijo que las personas sin techo no podían estar en esa zona. Le contesté: ‘Oh, lo siento, pero estoy esperando a pasar por maquillaje y peluquería. ¿Debería esperar en otro sitio? Por cierto, ¿por qué asumes que soy una vagabunda?’“, escribió Jackson en su cuenta de Twitter, donde compartió la imagen del look que llevaba ese día.

i said oh sorry i'm waiting for hair and makeup should i wait elsewhere also why do you assume i'm homeless pic.twitter.com/LNTNi5DRsX

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) May 25, 2017