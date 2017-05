Esposa de Chris Cornell escribe una emotiva carta para despedirse de él

El suicido de Chris Cornell tomó por sorpresa a todo el mundo el pasado 18 de mayo. El cantante dejó a su esposa e hijos en una tristeza inexplicable.

Una semana después de la trágica noticia, Vicky Cornell publicó una emotiva carta a través del porta Billboard para despedirse del amor de su vida. En el texto le expresa su amor y le ofrece disculpas por no haber estado allí para prevenir su muerte.

“Tu paciencia, empatía y amor siempre ha sido evidente. Siempre has dicho que yo te salvé, que no estarías vivo si no hubiera sido por mí. Mi corazón radiaba de verte feliz, vivo y motivado, emocionado por la vida y haciendo todo lo posible para dar todo a cambio.

Lo pasamos increíble en la última década y siento no haber visto lo que te pasó aquella noche. Siento que estuvieras solo y sé que ese no eras tú. Tus hijos también lo saben, así que puedes descansar en paz.

Estoy rota de dolor y siempre estaré aquí para defenderte y para cuidar de tus preciosas criaturas. Pensaré en ti cada minuto de cada día y lucharé por ti. Tenías razón cuando dijiste que somos almas gemelas. Suele decirse que los caminos se cruzan, se volverán a cruzar y sé que saldrás a buscarme, y yo estaré aquí esperando. Te amo más de lo que nadie ha amado en la historia del amor y más de lo que nadie lo hará”.

Vicky Cornell, la esposa del fallecido músico, asegura que el hecho se debió a una sobreingesta de Ativan, un medicamento que el artista tomaba para combatir la depresión y ansiedad. Este fármaco lo llevó a un suicidio involuntario tras perturbar sus facultades mentales.

El cuerpo de Chris Cornell fue cremado

Aunque este viernes será el funeral del cantante, familiares y allegados rindieron homenaje al cantante el pasado martes en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. Después del acto, el cuerpo de Chris Cornell fue cremado.

El servicio del funeral será algo privado e íntimo; sin embargo, los fans podrán llegar a la ceremonia para presentar sus respetos y condolencias.