¿Chris Cornell dio señales de su muerte durante su último concierto?

Este miércoles, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Chris Cornell en un hotel de Detroit.

Antes de que sucediera esta tragedia, el músico había dado un concierto en el Detroit’s Fox Theater.

Muchos seguidores creen que el vocalista de Soundgarden dio una pista sobre su suicidio antes de bajar del escenario.

La banda decidió finalizar su show con la canción “In my Time of Dying” de Led Zeppelin.

Este tema contiene una notoria letra mortuoria: “In my time of dying, I want nobody to mourn (En el momento de mi muerte, no quiero que nadie me llore). All I want for you to do is take my body home (Todo lo que quiero es que lleven mi cuerpo a casa)”.

Aunque en ese momento los fanáticos se dejaron llevar por la emoción, tras conocer la noticia del fallecimiento de la estrella consideraron que esto fue algo inusual.

Uno de los asistentes del último concierto de Chris Cornell comentó a CNN: “Honestamente, había algo que se veía con él anoche. Simplemente, no pensé en eso porque el show era muy bueno”.

La fuente indicó haber tomado la lista de canciones que la banda debía tocar esa noche. Sin embargo, la actuación del grupo no fue como decía el papel, algo muy inusual según los fans de Soundgarden.

Chris Cornell se quita la vida

El vocalista de Soundgarden y Audioslave se habría quitado la vida en un cuarto de un hotel en Detroit después de haber dado un concierto.

En un principio, se manejó la información de que la muerte había sido producto de una sobredosis, pero esta teoría ya fue descartada.

Medios internacionales informan que el director de comunicaciones de la policía de Detroit, Michael Woody, indicó: “Basándonos en nuestras observaciones, investigamos el suceso como un posible suicidio. No vamos a comentar específicamente por qué”.

Agentes policiacos encontraron el cuerpo del cantante a las 12:05am sin signos vitales y con una cinta alrededor del cuello. Chris Cornell fue declarado muerto en la escena.



