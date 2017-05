Exintegrante de Garibaldi ahora se dedica a lavar carros

Después de trabar por más de 35 años como gerente, dueño y director de relaciones públicas de bares en la Ciudad de México, ahora Charly López tiene un trabajo de bajo perfil.

El exintegrante de Garibaldi se alejó de la vida nocturna para dedicarse a lavar carros. El ex de Ingrid Coronado sorprendió a sus seguidores al ser llamado para administrar un centro de lavado de autos.

Y, por si esto fuera poco, el excantante lo hace sin camisa para impresionar a su clientela y atraer a más público con un “buen taco de ojo”.

Un éxito 👏👏 La inauguración del Autolavado 💦de @CharlyWomans en Xochimilco! 🚙Av. Guadalupe I Ramirez #489 Charly te atiende personalmente 💋 pic.twitter.com/Oc8aLPiT7h — Vicky López (@vickylopeztv) May 23, 2017

“Ya no quería estar trabajando de noche, es muy cansado para mí, ¡ya no la armo!, la edad pesa, así que esta es una buena aventura, tenemos 20 personas que laboran con nosotros y eso me alienta porque apoyamos a nuestra gente,” dijo el exintegrante de Garibaldi a la revista TVyNovelas.

“Esto lo hago sin ninguna pena, empecé a trabajar desde los seis años como cerillito, luego fui garrotero, mesero, stripper, actor, productor, le he hecho de todo, así que entiendo que trabajo es trabajo”, añadió López.

Una posible empresa familiar

“No es que les vaya a heredar esto, porque no sabemos cuánto nos puede durar, pero si le muestro lo que es el esfuerzo por salir adelante, incluso me lo voy a traer

para que lave coches y saque su lana”, aseguró el ex de Ingrid Coronado refiriéndose a que llevará a su hijo Emiliano para que lo apoye en el negocio y empiece a ganarse la vida.

Coronado ingresó a Garibaldi en 1994 para sustituir a Patricia Manterola, quien dejó la agrupación para seguir una carrera como solista.

Durante esa época, Ingrid tuvo una relación con Charly López, con quien tuvo su primer hijo, Emiliano. Se separaron en 2004.