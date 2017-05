Confirman muertos y heridos tras explosiones en el concierto de Ariana Grande en "Manchester Arena"

Las autoridades inglesas se han movilizado de emergencia hasta el Manchester Arena, luego de que las personas reportaran al menos dos explosiones.

Los agentes de seguridad pidieron a la población a mantenerse alejada del estadio mientras están trabajando para investigar lo sucedido.

De acuerdo con algunos videos difundidos en redes sociales, los asistentes del concierto de Ariana Grande fueron desalojados tras escuchar las detonaciones.

La policía de momento no ha confirmado el origen de los estruendos. La estación de trenes de Victoria Station ha cerrado todos sus servicios.

Las imágenes muestran a las personas aterrorizadas corriendo del lugar llorando y gritando del pánico.

De acuerdo con TMZ, la Policía de Manchester afirma que hay un “número de muertes confirmadas y otros heridos”.

Según confirmó el sello de la cantante al portal Variety, Ariana Grande y su equipo se encuentran bien.

Luego de darse a conocer esta noticia, los fans de la cantante han inundado las redes sociales con mensajes de preocupación.

“Ariana, por favor responde”, afirma uno de ellos.

espero que estén bien en el concierto de ariana grande, no me imagino ni cómo deben estar, sobretodo cuando no sabes bien qué pasó

— annie / 111 días (@niallwxthcalum) 22 de mayo de 2017