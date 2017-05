Ariana Grande expresa su sentir tras la tragedia en su concierto en Mánchester

Tras un atentado a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Mánchester, diecinueve personas fallecieron y otras 50 resultaron heridas.

Esto se dio a conocer por medios británicos que en primera instancia indicaron que se “escucharon dos explosiones fuertes”, sin embargo, no se confirmó el origen del atentado.

Ante tal situación y horas más tarde del lamentable suceso, la artista emitió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que indicó sentirse “quebrada”.

Su mensaje, traducido al español, dice:

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017