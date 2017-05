La nueva relación de Kourney Kardashian hace que Scott Disick vaya a rehabilitación

La familia Kardashian vuelve a pasar por un momento amargo ya que Scott Disick regresó una vez más a rehabilitación por su adicción al alcohol.

Aunque hace tan solo unos meses salió de una clínica de desintoxicación, el exnovio de Kourtney volvió a recaer.

Según el portal TMZ, Scott regresó a sus viejos gustos por la bebida después de que su expareja hiciera pública su relación con el modelo Younes Bendjima.

Aunque se había rumorado que Disick salía con la modelo Ella Ross, él no deja de pensar en la madre de sus hijos como la mujer de su vida.

Así es como Kourtney Kardashian y Younes Bendjima continúan manteniendo su romance… https://t.co/ViJmfETtkq pic.twitter.com/Q4l3cLSx9b — Chusma, Chusma (@chuschus_ok) May 12, 2017

Estos regresos a la bebida y sus constantes infidelidades fueron la causa de que la Kardashian decidiera terminar por completo la relación con su exnovio.

Y ahora que encontró el amor en un nuevo hombre, Scott no puede soportarlo haciendo que regrese a rehabilitación para evitar que si vida corra riesgo a causa del alcohol.



“No están juntos, pero ella coquetea con él y luego no quiere nada más. Que se fueran juntos a Aspen en Año Nuevo fue raro. Le he dicho a Kourtney que le está dando falsas esperanzas. Entiendo que él crea que están juntos, porque incluso yo creo que lo están“, comentaba Khloé en el último episodio de “Keeping Up With the Kardashians”.