Scott le propuso matrimonio a Kourtney Kardashian, pero por esta razón no se comprometieron

En el adelanto del nuevo episodio de “Keeping Up With the Kardashians”, Scott Disick hace una reveladora confesión que mantuvo en secreto por bastante tiempo.

Durante su último viaje a Aspen con Kourtney y sus tres hijos, la pareja se estaba comportando como una verdadera familia.

Allí fue cuando Kim le preguntó sobre el anillo que le compró a su hermana para proponerle matrimonio.

Scott respondió que Kourtney sabía de esto y Khloé lo confirmó al indicar que encontraron la joya en la antigua casa de la pareja. Pero ella estaba equivocada, ya que Kim se refería a un anillo más reciente.

“Este era uno realmente lindo, un anillo genial de Lorraine Schwartz y él luego lo regresó”, le dijo Kim a su hermana.

Pero Scott reveló que nunca le dijeron a nadie que él le pidió matrimonio.

“De alguna forma fue lindo y luego simplemente nos asustamos de los medios y de esto y aquello y dijimos como, ‘Dejemos el anillo a un lado y hablaremos de eso otro día’. Nunca hablamos de eso de nuevo”.

Kim y Khloé se quedaron asombradas al saber que la pareja estuvo a punto de comprometerse.

La relación de Kourtney y Scott

Desde hace varios años, la pareja decidió separarse. Pero ya que tienen tres hijos en común, Scott no ha salido por completo de la vida de la Kardashian.

La relación ha sido bastante tensa ya que, a pesar de que Disick se ha logrado mantener sobrio, ha sido visto en varias ocasiones con diferentes mujeres.

Además, la mayor del clan Kardashian ha sido vinculada a Justin Bieber. En diversos momentos han sido fotografiados