Hackean redes de Miss Universo y publican fotos subidas de tono

La francesa Iris Mittenaere vuelve a dar de qué hablar. Esta vez, la Miss Universo fue víctima del hackeo de su cuenta oficial en Facebook donde publicaron imágenes sugerentes de algunas celebridades.

Además, también compartieron enlaces y recomendaciones a páginas de Internet con alto contenido sexual.

Los seguidores de la modelo se sorprendieron al ver que en su cuenta de Facebook compartían consejos para relaciones sexuales placenteras, juguetes y disfraces eróticos.

Sin embargo, estos post fueron borraros aproximadamente una hora después y los administradores de la página lograron retomar el control.

Pero el Facebook de la Miss Universo no fue el único hackeado. Esto mismo sucedió con la página de Miss USA, compartiendo contenido sugerente y fotos subidas de tono.

Esto ocurrió a pocos días de que se lleve a cabo la edición de este año en la que la actual reina, Deshauna Barber, coronará a su sucesora.

Iris Mittenaere aclara los rumores sobre su sexualidad

A menos de una semana de que Iris Mittenaere ganara la corona de Miss Universo, surgieron rumores sobre sus preferencias sexuales. Incluso, fue vinculada amorosamente con Miss Francia 2015 debido a fotografías que ambas publicaban en sus redes sociales.

Finalmente, la bella modelo aclaró todo sobre su sexualidad durante una entrevista para el programa Telemundo, “Un nuevo día”.

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, dijo la reina de belleza.