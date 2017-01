VIDEO. Iris Mittenaere, representante de Francia, es la nueva Miss Universo

La 65 edición de Miss Universo se realizó en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas, donde un total de 86 representantes de todo el mundo expusieron sus mejores trajes y simpatía para lograr superar cada ronda eliminatoria.

Entre las primeras 13 finalistas lograron clasificar 5 latinoamericanas, lo cual daba un poco de esperanza para América de pasar a las siguientes rondas y hasta quedarse con la corona.

— Publinews Plus (@Plus_PN) January 30, 2017

Se realizó la siguiente etapa y quedaron tan solo 9 representantes, entre ellas las grandes apuestas de siempre: Estados Unidos y México, sin embargo, y de manera inesperada, ambas candidatas no fueron elegidas.

— Publinews Plus (@Plus_PN) January 30, 2017

Las 3 finalistas y únicas que disputarían el máximo cetro de belleza fueron:

Las ansias y el nerviosismo se apoderaron del público filipino y, seguramente, de los millones de televidentes en todo el mundo, momentos antes de que el presentador Steve Harvey diera a conocer a la nueva representante mundial de la belleza.

— Publinews Plus (@Plus_PN) January 30, 2017

Iris Mittenaere, representante de Francia, es la nueva Miss Universo.

We have our Miss Universe 2016! Congratulations Miss France. #MissUniverseOnZCafe pic.twitter.com/zvvuJXBsQ8

— Zee Cafe (@ZeeCafe) 30 de enero de 2017