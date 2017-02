Miss Universo 2016 se pronuncia y aclara los rumores sobre su sexualidad

A menos de una semana de que Iris Mittenaere ganara la corona de Miss Universo, surgieron rumores sobre sus preferencias sexuales. Incluso, fue vinculada amorosamente con Miss Francia 2015 debido a fotografías que ambas publicaban en sus redes sociales.

Finalmente, la bella modelo aclaró todo sobre su sexualidad durante una entrevista para el programa Telemundo, “Un nuevo día”.

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, dijo la reina de belleza.