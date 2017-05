Los peores looks de los MTV Movie And TV Awards 2017

Aunque los premios MTV Movie And TV Awards 2017 se caracterizan por ser joviales y no tener censura, la moda de los asistentes no siempre es la acertada.

Hay quienes conquistaron la alfombra roja con sus seductoras vestimentas, pero hay otras celebridades que ingresaron a la lista de los peores looks de la noche.

Al estilo del cuento de “Las mil y una noches”, la estrella de “Teen Mom”, Farrah Abraham parecía toda una gitana.

#MTVAwards La polémica integrante de "Teen Mom", @F1abraham, llega vestida al estilo de gitana pic.twitter.com/j2N7MmI64y — Espectáculos (@Espectaculos_PN) May 7, 2017

Aunque se atrevió a ser diferente, Shannon Purse eligió un diseño poco favorecedor para su figura.

El vestido de Alexandra Daddario era una buena elección para esta premiación. El error de la actriz fue en elegir un maquillaje muy dramático. Usuarios en redes sociales la compararon con el “Cisne Negro”, de Natalie Portman.



















Amy Landecker, Cierra Ramírez, Issa Rae, Shelley Henning, Kate Dillon y Jasmine Sanders fueron otras celebridades en ser catalogadas como las peor vestidas de la velada.

Pero quien se lleva el premio a peor vestida de la noche es Paris Jackson, quien sorprendió a todos al llegar en jeans, una camiseta y tenis.

Este look fue muy comentado en las redes sociales. Sin embargo, la hija del fallecido Michael Jackson también se llevó los aplausos de algunos por su originalidad.